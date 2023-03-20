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РБК: директор Пушкинского музея Марина Лошак уходит с должности

Семён Гудошников
Сегодня в 20:20

Марина Лошак, десять лет возглавлявшая Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в отрасли и сотрудника одной из крупных галерей.

По словам собеседников РБК, новым директором музея станет Елизавета Лихачева, руководившая с 2017 года Музеем архитектуры имени Щусева. Лихачева отказалась изданию комментировать информацию.

Первым о предстоящем увольнении Лошак сообщил утром 20 марта телеграм-канал «ку-ку», который ведет искусствовед Ксения Коробейникова. «Марина Девовна откроет сегодня в кабинете директора инсталляцию „Мои полторы комнаты“. Ее можно расценить как метафоричное и изящное заявление по случаю завершения её 10-летней работы», — заявил телеграм-канал.

Контракт Марины Лошак истекает 2 апреля. Когда появились слухи о ее грядущем увольнении (они стали распространяться через несколько дней после ухода с поста директора Третьяковки Зельфиры Трегуловой), Лошак говорила, что планирует остаться на должности как минимум до конца контракта.

Лошак возглавляла Пушкинский музей с июля 2013 года. Под ее руководством в музее прошли выставки «Октябрь» Цая Гоцяна, «Фабрицио Плесси. Душа камня» и другие. В 2017 году музей впервые принял участие в «Венецианской биеналле» — с выставкой «Человек как птица. Образы путешествий». Лошак также организовывала выставки в партнерстве с мировыми галереями.

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Марина ЛошакЕлизавета ЛихачеваЦай Гоцян
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