РБК: директор Пушкинского музея Марина Лошак уходит с должности

Лошак возглавляла Пушкинский музей с июля 2013 года. Под ее руководством в музее прошли выставки «Октябрь» Цая Гоцяна, «Фабрицио Плесси. Душа камня» и другие. В 2017 году музей впервые принял участие в «Венецианской биеналле» — с выставкой «Человек как птица. Образы путешествий». Лошак также организовывала выставки в партнерстве с мировыми галереями.