РБК: директор Пушкинского музея Марина Лошак уходит с должности

Марина Лошак, десять лет возглавлявшая Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в отрасли и сотрудника одной из крупных галерей.
По словам собеседников РБК, новым директором музея станет Елизавета Лихачева, руководившая с 2017 года Музеем архитектуры имени Щусева. Лихачева отказалась изданию комментировать информацию.
Первым о предстоящем увольнении Лошак сообщил утром 20 марта телеграм-канал «ку-ку», который ведет искусствовед Ксения Коробейникова. «Марина Девовна откроет сегодня в кабинете директора инсталляцию „Мои полторы комнаты“. Ее можно расценить как метафоричное и изящное заявление по случаю завершения её 10-летней работы», — заявил телеграм-канал.
Лошак возглавляла Пушкинский музей с июля 2013 года. Под ее руководством в музее прошли выставки «Октябрь» Цая Гоцяна, «Фабрицио Плесси. Душа камня» и другие. В 2017 году музей впервые принял участие в «Венецианской биеналле» — с выставкой «Человек как птица. Образы путешествий». Лошак также организовывала выставки в партнерстве с мировыми галереями.