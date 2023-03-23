«Я чувствовала себя изгоем из‑за груди»: тысячи пользовательниц поддерживают признание Сидни Суини

Под записью появились комментарии, авторы которых посчитали, что актриса лишь «нашла повод стать жертвой» и что описанное ею нельзя считать проблемой. Но многие пользовательницы встали на ее защиту: в доказательство того, что эта тема требует серьезных обсуждений, они делятся собственным опытом, который тоже был непростым. «Моя собственная семья пристыдила меня за то, что у меня появилась грудь в 10 лет, и никто не объяснил мне, что происходит», — пишет @twltterhaver. Кроме того, реакция окружающих серьезно влияет на самовосприятие: «Когда ваше тело становится сексуализированным в детстве, вы можете начать ненавидеть его и винить себя, — признается @endofanerajc. — Это может быть поистине ужасно».