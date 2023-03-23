«Я чувствовала себя изгоем из‑за груди»: тысячи пользовательниц поддерживают признание Сидни Суини

Актриса Сидни Суини недавно дала интервью, в котором среди прочего рассказала, что ей приходилось бороться за принятие собственного тела буквально с детства. «У меня выросла грудь раньше, чем у других девушек, и я чувствовала себя изгоем из‑за этого», — призналась она. Роль Кэсси в популярном сериале «Эйфория» тоже стала дополнительной причиной нежелательных комментариев: актриса снималась там в откровенных сценах, кадры из которых расходились по сети. «У вас есть персонаж, которого сексуализируют в школе, а затем аудитория делает то же самое», — недоумевает Суини. «У меня большая грудь, и я блондинка — это все, что у меня есть», — так она описывает самое большое заблуждение, которое слышит о себе.
Издание New York Post опубликовало в твиттере цитату актрисы, и это вызвало споры
Под записью появились комментарии, авторы которых посчитали, что актриса лишь «нашла повод стать жертвой» и что описанное ею нельзя считать проблемой. Но многие пользовательницы встали на ее защиту: в доказательство того, что эта тема требует серьезных обсуждений, они делятся собственным опытом, который тоже был непростым. «Моя собственная семья пристыдила меня за то, что у меня появилась грудь в 10 лет, и никто не объяснил мне, что происходит», — пишет @twltterhaver. Кроме того, реакция окружающих серьезно влияет на самовосприятие: «Когда ваше тело становится сексуализированным в детстве, вы можете начать ненавидеть его и винить себя, — признается @endofanerajc. — Это может быть поистине ужасно».
Пользовательница @naglnl сформулировала, почему среди комментаторов много тех, кто уверен, что Суини лишь пытается привлечь к себе внимание: «Люди искренне верят, что объективация или фетишизация — это комплимент, и они не могут представить себе, что внимание мужчины не является своего рода привилегией».