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Netflix добавит на платформу 40 игр к концу 2023 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:11

Стриминговый сервис Netflix заметно расширит свой каталог игр к концу 2023 года. На платформе появятся 40 новых игр, сообщил TechCrunch.

Всего компания занимается разработкой 86 игровых проектов, 16 из которых выпустят внутренние студии Netflix. Кроме того, сервис уже запустил 55 игр. О первых релизах платформы «Афиша Daily» писала ранее.

В планах Netflix — перенести франшизу Monument Valley на свой сервис, а также предложить пользователям облегченную версию игры Mighty Quest. Последний проект появится на платформе уже 18 апреля.

28 марта на Netflix выпустят игру о градостроительстве Terra Nil от южноафриканского разработчика Free Lives. Помимо него, среди сотрудничающих со стриминг-сервисом компания числятся Ustwo, Ubisoft и Super Evil Megacorp.

Большинство игровых задумок Netflix ориентируются на мобильные устройства, однако в будущем у платформы появится собственный облачный сервис. Цель компании — позволить подписчикам играть на любых устройствах, поддерживающих Netflix.

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