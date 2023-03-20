Netflix добавит на платформу 40 игр к концу 2023 года

Всего компания занимается разработкой 86 игровых проектов, 16 из которых выпустят внутренние студии Netflix. Кроме того, сервис уже запустил 55 игр. О первых релизах платформы «Афиша Daily» писала ранее.
В планах Netflix — перенести франшизу Monument Valley на свой сервис, а также предложить пользователям облегченную версию игры Mighty Quest. Последний проект появится на платформе уже 18 апреля.
28 марта на Netflix выпустят игру о градостроительстве Terra Nil от южноафриканского разработчика Free Lives. Помимо него, среди сотрудничающих со стриминг-сервисом компания числятся Ustwo, Ubisoft и Super Evil Megacorp.
Большинство игровых задумок Netflix ориентируются на мобильные устройства, однако в будущем у платформы появится собственный облачный сервис. Цель компании — позволить подписчикам играть на любых устройствах, поддерживающих Netflix.