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На Netflix появились игры. Пока они работают только на устройствах Android

Юлия Онодэра
Вчера в 23:40

Стриминговый сервис Netflix запустил раздел с видеоиграми. Пока они работают только на устройствах Android. Об этом сообщил твиттер-аккаунт Netflix Geeked.

Пользователям стали доступны эксклюзивные игры, разработанные специально для платформы. Пока можно попробовать две игры, вдохновленные сериалом «Очень странные дела», и еще три разработки — «Card Blast», «Shooting Hoops» и «Teeter Up».

«Card Blast» представляет собой карточную головоломку, в которой необходимо составлять выигрышные комбинации из появляющихся на конвейере карт. «Shooting Hoops» предлагает забросить баскетбольный мяч в корзину.

«Teeter Up» — новая версия популярной игры «Качели», в которой нужно направлять шарик по игровому полю, изменяя положение устройства, и в конечном итоге отправить его в лунку.

«Stranger Things: 1984» позволяет игрокам проходить различные миссии, собирать предметы и помогать героям одноименного сериала вместе с шерифом разгадывать тайны. «Stranger Things 3: The Game» же предлагает проникнуть вместе с напарником в Изнанку.

В ближайшее время Netflix пополнит раздел и другими играми. Какими именно, пока не сообщается. Также неизвестно, когда игровой раздел появится на гаджетах, работающих на операционной системе iOS.

Игры доступны в данный момент только взрослым пользователям платформы, их нет в детских профилях. Через один аккаунт можно играть сразу не нескольких мобильных устройствах.

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