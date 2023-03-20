Экс-вокалистка Cream Soda сказала, что «тонула» на съемках клипа в день смерти основателя группы

«Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши близкие друзья утонули. Они провалились под лед не реке. Там, где мы написали почти все наши песни. По той реке мы ходили вместе не раз. Мое тело стучит целиком. Я не знаю, что сказать. Как возможно то, что мы тонули вчера. Просто я понарошку…» — добавила она.