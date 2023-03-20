Экс-вокалистка Cream Soda сказала, что «тонула» на съемках клипа в день смерти основателя группы

Бывшая вокалистка Cream Soda Анна Романовская «тонула» на съемках клипа в день, когда погиб под водой сооснователь группы Дмитрий Свиргунов. Об этом она рассказала у себя в инстаграм-сторис*.
По словам певицы, в субботу команда решила снять вторую часть клипа, а в воскресенье поздним вечером съемки начались. «Это была съемка под водой. Я должна была тонуть, ложиться на дно. Несколько раз я захлебывалась и выходила, чтобы слить воду из легких», — отметила Романовская.
«Сегодня утром я узнала, что Дима, его брат Рома и другие наши близкие друзья утонули. Они провалились под лед не реке. Там, где мы написали почти все наши песни. По той реке мы ходили вместе не раз. Мое тело стучит целиком. Я не знаю, что сказать. Как возможно то, что мы тонули вчера. Просто я понарошку…» — добавила она.
Сооснователь Cream Soda Дмитрий Свиргунов ушел под лед во время ночной прогулки с компанией друзей в Ярославской области. Вместе с ним в воду провалились его брат Роман Свиргунов и их друзья Аристарх Ухтомский, Валерия Дерман и Георгий Киселев.
Аристарх и Валерия смогли выбраться, но Аристарх скончался в машине скорой помощи. Братьев Свиргуновых и Георгия Киселева унесло бурным течением. Днем 20 марта тело Дмитрия Свиргунова достали из Волги и опознали — он погиб.
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