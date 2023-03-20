«Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить эти вопросы. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права и неделимой безопасности для всех стран», — цитирует слова президента РБК.