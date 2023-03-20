Российские власти изучили план Китая по мирному урегулированию на Украине и открыты для переговорного процесса. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Москве.
«Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить эти вопросы. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права и неделимой безопасности для всех стран», — цитирует слова президента РБК.
При этом Путин считает, что возможность урегулирования зависит от готовности Киева учитывать «сложившиеся геополитические реалии». По мнению президента, Украина сейчас такой готовности не демонстрирует, выдвигая ультиматумы Москве.
Путин добавил, что мирные переговоры, стартовавшие в прошлом году после начала военной операции, остановила не российская сторона.
Китай опубликовал свой план по мирному урегулированию на Украине в день годовщины спецоперации. В него вошло 12 пунктов, включая уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий и возобновление переговоров, соблюдение Устава ООН и принципа неделимости безопасности, когда безопасность одной страны не обеспечивается за счет другой.
Путин говорил, что Москва с уважением относится к идеям Пекина. Украинский президент Владимир Зеленский называл план урегулирования нереализуемым, поскольку в нем нет условия о выводе российских войск с территории Украины.