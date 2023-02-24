Китай опубликовал план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине

Министерство иностранных дел Китая предложило свой план по урегулировании конфликта на территории Украины. Он опубликован на официальном сайте ведомства.
Документ состоит из 12 пунктов. В список входит:
- Уважение суверенитета всех стран. КНР предлагает всем странам соблюдать основные нормы международных отношений и защищать международную честность и справедливость.
- Отказ от менталитета холодной войны. «Безопасность страны не должна осуществляться за счет других», — пишет китайский МИД. Все стороны должны участвовать в формировании безопасной среды.
- Прекращение боевых действий. Стороны должны проявлять сдержанность, избегать «раздувания пламени» и обострения напряженности, а также «поддержать Россию и Украину в работе над тем, чтобы как можно скорее был восстановлен диалог.
- Возобновление мирных переговоров. Китай считает диалог единственным способом решения украинского кризиса.
- Урегулирование гуманитарного кризиса. МИД призывает эффективнее защищать гражданских лиц, создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации, увеличивать гуманитарную помощь нуждающимся районам. Координатором этих действий должна стать ООН.
- Защита гражданских лиц и военнопленных. Стороны конфликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право и избегать нападений на гражданские лица или объекты.
- Обеспечение безопасности атомных электростанций. Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты, чтобы избежать техногенной ядерной аварии.
- Снижение стратегических рисков. Ядерная война не должна произойти ни в коем случае. Вместе с тем Китай призывает отказаться от исследований, разработок и применения химического и биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах.
- Содействие экспорту зерна. Все стороны должны полностью и эффективно реализовывать Черноморскую инициативу по зерну, подписанную Россией, Турецией, Украиной и ООН.
- Прекращение односторонних санкций. «Односторонние санкции и максимальное давление не могут решить проблему, они только создают новые проблемы», — считает КНР.
- Поддержание стабильности промышленных цепочек и цепочек поставок. Мировая экономика не должна стать инструментом или оружием в политических целях.
- Содействие постконфликтному восстановлению. Международное сообщество должно принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах, где проходили военные действия. Китай готов оказать помощь.
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