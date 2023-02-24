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Китай опубликовал план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине

Виктория Шанина
Сегодня в 08:39

Министерство иностранных дел Китая предложило свой план по урегулировании конфликта на территории Украины. Он опубликован на официальном сайте ведомства.

Документ состоит из 12 пунктов. В список входит:

  • Уважение суверенитета всех стран. КНР предлагает всем странам соблюдать основные нормы международных отношений и защищать международную честность и справедливость.
  • Отказ от менталитета холодной войны. «Безопасность страны не должна осуществляться за счет других», — пишет китайский МИД. Все стороны должны участвовать в формировании безопасной среды.
  • Прекращение боевых действий. Стороны должны проявлять сдержанность, избегать «раздувания пламени» и обострения напряженности, а также «поддержать Россию и Украину в работе над тем, чтобы как можно скорее был восстановлен диалог.
  • Возобновление мирных переговоров. Китай считает диалог единственным способом решения украинского кризиса.
  • Урегулирование гуманитарного кризиса. МИД призывает эффективнее защищать гражданских лиц, создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации, увеличивать гуманитарную помощь нуждающимся районам. Координатором этих действий должна стать ООН.
  • Защита гражданских лиц и военнопленных. Стороны конфликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право и избегать нападений на гражданские лица или объекты.
  • Обеспечение безопасности атомных электростанций. Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты, чтобы избежать техногенной ядерной аварии.
  • Снижение стратегических рисков. Ядерная война не должна произойти ни в коем случае. Вместе с тем Китай призывает отказаться от исследований, разработок и применения химического и биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах.
  • Содействие экспорту зерна. Все стороны должны полностью и эффективно реализовывать Черноморскую инициативу по зерну, подписанную Россией, Турецией, Украиной и ООН.
  • Прекращение односторонних санкций. «Односторонние санкции и максимальное давление не могут решить проблему, они только создают новые проблемы», — считает КНР.
  • Поддержание стабильности промышленных цепочек и цепочек поставок. Мировая экономика не должна стать инструментом или оружием в политических целях.
  • Содействие постконфликтному восстановлению. Международное сообщество должно принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах, где проходили военные действия. Китай готов оказать помощь.
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