Российский СК завел уголовное дело на прокуроров и судей Международного суда в Гааге

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Ахмад Хана и судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Об этом говорится в телеграм-канале СК.
По мнению ведомства, ордер МУС на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой незаконен, поскольку «оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется».
«В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», — заявили в СК.
Ведомство обнаружило в действиях прокурора МУС признаки нарушения части 2 статьи 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности по обвинению в тяжком или особо тяжком преступлении), части 1 статьи 30 УК (подготовка к нападению на представителя иностранного государства) и части 2 статьи 360 УК (нападение на лицо, которое пользуется международной защитой, с целью осложнения международных отношений).
Судей МУС Следственный комитет подозревает по тем же части 1 статьи 30 УК и части 2 статьи 360 УК, а также по части 2 статьи 301 УК (заведомо незаконное заключение под стражу).
Ордер на арест Путина и Львовой-Беловой МУС выдал 17 марта. Российского президента и детского омбудсмена подозревают в «военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств. «„Рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — сказала она.
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле на решение МУС отреагировали спокойно, на работу Путина оно не повлияло. По словам пресс-секретаря президента, в отношении России наблюдается множество враждебных проявлений, но нельзя каждое принимать близко к сердцу, иначе «ничего хорошего не получится».