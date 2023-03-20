РКН составил административный протокол на «Роскомсвободу»*

РКН составил административный протокол в отношении общественной организации «Роскомсвобода»* по части четвертой статьи 19.34 КоАП из‑за отсутствия иноагентской маркировки.
После новости о протоколе, организация впервые поставила иноагентскую плашку «с целью оставаться как можно дольше в легальном поле в России». После второго такого протокола на «Роскомсвободу» могут завести уголовное дело.
Минюст внес организацию в реестр иноагентов еще в декабре прошлого года. «Мы с этим решением не согласны и этот нелепый и ограничивающий наши гражданские права статус оспариваем в суде», — пишет организация в своем телеграм-канале.
«Роскомсвобода» борется против цензуры в интернете, а также отслеживает блокировки сайтов в России. Юристы организации представляют людей и компании, которые столкнулись с преследованиями из‑за действий в интернете.
*Признана иноагентом.