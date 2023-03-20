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Polnalyubvi, «Казускома», «Нейромонах Феофан»: «Дикая мята» дополнила лайнап

Денис Ламехов
Сегодня в 13:46

Фестиваль «Дикая мята», который пройдет 16–18 июня 2023 года в Тульской области, дополнил список выступающих артистов. Об этом «Афише Daily» рассказали его организаторы.

К уже анонсированным Леониду Агутину, The Hatters, «Срубу», Найку Борзову, Wildways и прочим добавились Polnalyubvi, «Нейромонах Феофан», «Заточка», «Казускома», Jane Air, «Ермак!» и Spokan Girls.

Другие нововведения касаются технической части фестиваля. Так, для гостей откроют новую парковку на 5000 мест, а съезд на нее расширят до четырех полос.

Есть и новость о кафе «Наша птичка — Есть и пить», которое работает на территории проведения «Дикой мяты»: «Яндекс» отметил его знаком «Хорошее место», пользователи поставили ему наивысшую оценку в пять баллов.

Как и раньше, «Дикая мята» пройдет на поле в поселке Бунырево и объединит исполнителей в диапазоне от мейнстримовой поп-музыки до разнообразных подвидов рока, фолка и электроники. Билеты на фестиваль ищите на «Афише».

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