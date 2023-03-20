Polnalyubvi, «Казускома», «Нейромонах Феофан»: «Дикая мята» дополнила лайнап

Как и раньше, «Дикая мята» пройдет на поле в поселке Бунырево и объединит исполнителей в диапазоне от мейнстримовой поп-музыки до разнообразных подвидов рока, фолка и электроники. Билеты на фестиваль ищите на «Афише».