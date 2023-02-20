Леонид Агутин впервые выступит на «Дикой мяте»

Одним из хедлайнеров фестиваля «Дикая мята», который в этом году пройдет 16–18 июня в Тульской области, станет Леонид Агутин. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Агутин поднимется на сцену «Дикой мяты» впервые, его выступление закроет второй день фестиваля. Он отыграет как свои старые хиты, так и новые песни.
Среди других участников феста уже заявлены The Hatters, Wildways, Lumen, Наив, Найк Борзов, Sati Etnica, Alai Oli, Drummatix, Меги Гогитидзе, «Сруб», Пол Пунш, DenDerty, «Собачий Lie», «Видеокассета твоих родителей», Soltwine, «Манго Буст», «Приятели покойного», Васса Железнова и «Сегодняможно», Forest Tiger Friend & Owl Helper.
Генеральный продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин отметил, что акцент в этом году сделают на тех, «кто не так давно пополнил наши плейлисты», но будут и известные артисты.
Организаторы обещают превратить фестивальное поле в музыкальный город. В дополнение к существующим модульным домам на нем появятся палаточный лагерь с освещенными улицами, водой и горячим душем, палаточная гостиница «Караван», летний кинотеатр, лекторий и территория Green Age.
Как и раньше, «Дикая мята» пройдет на поле в поселке Бунырево и объединит музыкантов самых разных жанров — рока, инди, альтернативы, фолка и электроники. Билеты на фестиваль ищите на «Афише».