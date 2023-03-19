Клиентские офисы Сбербанка в Крыму могут заработать в первой половине 2023 года

Первые клиентские офисы Сбербанка в Крыму должны приступить к работе уже в первом полугодии 2023 года. Об этом ТАСС заявил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Он отметил, что в течение года банк откроет свои представительства во всех крупных городах полуострова. Где офисы начнут работать раньше всех, он не уточнил.
«Безусловно, приход такого крупного игрока позволит значительно повысить доступность и качество банковских услуг для населения», — сказал Устинов.
Представитель президента уверен, что начало работы Сбербанка в Крыму станет сигналом для многих крупных компаний и торговых сетей.
В январе Сбербанк сообщил, что сформировал команду и начинает работать в Крыму. На полуострове уже появились первые банкоматы.
Позже в пресс-службе кредитной организации отметили, что банкоматы Сбербанка можно найти в Ялте, Симферополе, Севастополе и селе Оползневое.