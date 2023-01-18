Сбербанк начал работать в Крыму

«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове», — говорится в сообщении Сбербанка.
Как отмечает агентство, на данный момент в Крыму работает ограниченное количество банков, которые уже несколько лет находятся под санкциями. Крупные российские банки не были готовы открывать свои отделения на полуострове из‑за риска попасть под те же ограничения со стороны США и ЕС.
Сбербанк в начале апреля 2022 года попал под блокирующие санкции США. Позже аналогичные ограничения ввели некоторые другие страны.