Сбербанк начал работать в Крыму

Как отмечает агентство, на данный момент в Крыму работает ограниченное количество банков, которые уже несколько лет находятся под санкциями. Крупные российские банки не были готовы открывать свои отделения на полуострове из‑за риска попасть под те же ограничения со стороны США и ЕС.