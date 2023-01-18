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Сбербанк начал работать в Крыму

Виктория Шанина
Сегодня в 14:10

В Крыму появились первые банкоматы Сбербанка, в течение полугода в крупных городах полуострова откроются первые офисы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове», — говорится в сообщении Сбербанка.

Как отмечает агентство, на данный момент в Крыму работает ограниченное количество банков, которые уже несколько лет находятся под санкциями. Крупные российские банки не были готовы открывать свои отделения на полуострове из‑за риска попасть под те же ограничения со стороны США и ЕС.

Сбербанк в начале апреля 2022 года попал под блокирующие санкции США. Позже аналогичные ограничения ввели некоторые другие страны.

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Сбербанк РоссииЕС
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