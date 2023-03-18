U2 выпустили альбом «Songs of Surrender»

Ирландская рок-группа U2 выпустила альбом «Songs of Surrender» с перезаписанными версиями известных песен. Среди них — «One», «Pride (In the Name of Love)», «With or Without You», «Where the Streets Have No Name», «Beautiful Day».
Всего в пластинку вошли 40 композиций. Альбом поделен на четыре части, каждая из которых посвящена одному из членов группы. Первая часть из 10 песен досталась гитаристу Эджу, вторая — барабанщику Ларри Маллену, третья — басисту Адаму Клейтону, четвертая — фронтмену Боно.
Тексты песен отчасти были переписаны. Так, в композиции «Walk on (All That You Cant Leave Behind)» появились слова, отсылающие к спецоперации на территории Украины: «И если танцор на улице носит вуаль из слез,/Это танец, который не сможет победить ни одна армия».
В своих соцсетях музыканты неоднократно выкладывали посты в поддержку Украины. В мае прошлого года Боно и Эдж выступили на станции метро «Крещатик» в Киеве.
Они спели «With or Without You», «Angel of Harlem» и другие свои песни. К ним присоединились украинские военные и украинская группа «Антитела».