Боно и Эдж из U2 выступили в киевском метро

Участники ирландской рок-группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро «Крещатик» в Киеве. Музыканты в своих соцсетях выкладывают посты в поддержку Украины.

Боно и Эдж спели «With or Without You», «Angel of Harlem» и другие свои песни. К ним присоединились украинские военные и украинская группа «Антитела».

Участники U2 и солист «Антител» Тарас Тополя исполнили «Stand by Me» со словами «stand by Ukraine».