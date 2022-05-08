Боно и Эдж из U2 выступили в киевском метро

Участники ирландской рок-группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро «Крещатик» в Киеве. Музыканты в своих соцсетях выкладывают посты в поддержку Украины.
Боно и Эдж спели «With or Without You», «Angel of Harlem» и другие свои песни. К ним присоединились украинские военные и украинская группа «Антитела».
Участники U2 и солист «Антител» Тарас Тополя исполнили «Stand by Me» со словами «stand by Ukraine».
Ранее Эд Ширан выложил клип на новую версию своего сингла «2Step», снятый в Киеве. В самом начале ролика он рассказал о своей поездке в столицу Украины и о том, как гостеприимно его принимали там.
В начале мая Ширан и «Антитела» выпустили ремикс «2Step» и трека украинской группы «Сирени обірвали наш сон».