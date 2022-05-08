перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лаос открывается для туристов и возвращает безвизовый режим 19:40
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы из‑за санкций 19:28
Площадь пожаров в Сибири превысила 65 тыс. квадратных метров 19:05
Поздравление Путина с Днем Победы, Шути Гатва в «Докторе Кто» и другие новости дня
18:15 дайджест
Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной России по волейболу 16:52
Боно и Эдж из U2 выступили в киевском метро 16:52
Шути Гатва стал новым Доктором в сериале «Доктор Кто» 15:49
СК задержал мэра Называевска Омской области из‑за масштабного пожара в городе 15:23
Warner Bros. Pictures/YouTube
В сеть выложили музыкальный отрывок из байопика об Элвисе Пресли 14:46
Германия предупредила об угрозе сильнейшего голода со времен Второй мировой войны 13:59
Минздрав Израиля с 20 мая отменяет обязательный ПЦР-тест в аэропорту 13:51
Xiaomi заявила, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами со стороны властей Индии 13:07
«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма»: Путин — в поздравлении других стран с 9 Мая 12:46
В Китае подросткам запретили смотреть трансляции после 22.00 и отправлять блогерам донаты 12:42
Festival_Cannes/Twitter
The Wrap: Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в аккредитации 11:59
За сутки в России выявили 5447 случаев коронавируса 11:15
Володин: 10 128 санкций против России — это «вызовы, чтобы стать сильнее» 9:57
Дмитрий Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA 8:58
Фото: Натали Портман в образе Джейн Фостер на съемках «Тор: Любовь и гром» Вчера в 20:58
Рогозин сообщил о задержании на Байконуре граждан Великобритании и Беларуси Вчера в 19:57

Боно и Эдж из U2 выступили в киевском метро

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:52

Участники ирландской рок-группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро «Крещатик» в Киеве. Музыканты в своих соцсетях выкладывают посты в поддержку Украины.

Боно и Эдж спели «With or Without You», «Angel of Harlem» и другие свои песни. К ним присоединились украинские военные и украинская группа «Антитела».

Участники U2 и солист «Антител» Тарас Тополя исполнили «Stand by Me» со словами «stand by Ukraine».

Ранее Эд Ширан выложил клип на новую версию своего сингла «2Step», снятый в Киеве. В самом начале ролика он рассказал о своей поездке в столицу Украины и о том, как гостеприимно его принимали там.

В начале мая Ширан и «Антитела» выпустили ремикс «2Step» и трека украинской группы «Сирени обірвали наш сон».

События недели на afisha.ru
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Отчаянные дольщики
Российская драма про коммунальные распри
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Эд Ширан
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить