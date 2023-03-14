В Сочи скончался младенец блогера-сыроеда. Предварительно, он умер от истощения

«Стал вегетарианцем, потом через пять лет стал исключать молочку и еще какие‑то продукты. Стал веганом, а через месяц сыроедом. Потом моносыроедом — каждый продукт нужно есть отдельно. Потом стал фруктоедом. Когда человек становится менее зависим от еды, это говорит о его внутреннем мире, духовной жизни», — приводит издание выдержки из неназванного интервью Максима. В нем блогер также утверждал, что новый образ питания помог избавиться ему от вредных привычек, включая алкоголь и наркотики.