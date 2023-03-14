В Сочи скончался младенец блогера-сыроеда. Предварительно, он умер от истощения

В Сочи скончался месячный ребенок блогера Максима Лютого, который пропагандирует сыроедение. Об этом сообщил телеграм-канал Kub Mash, уточнив, что предварительные причины смерти — истощение и пневмония.
В управлении СК по Краснодарскому краю завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности, до двух лет тюрьмы).
«По данным следствия, в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребенок скончался до его доставления в лечебное учреждение», — заявили в ведомстве.
Ряд СМИ использует более резкие формулировки. «Комсомольская правда», например, пишет, что ребенка «буквально заморили голодом».
Лютый вместе со своей партнершей снимает жилье в поселке Вардане под Сочи. У себя в соцсетях блогер пропагандирует «осознанность», отказ от таблеток и собственную программу очищения организма, главный элемент которой — сыроедение.
«Если вы приготовили любую пищу на огне, то вы уничтожили полезные вещества из этой пищи, она уже мертвая и никакой пользы для вас не несет», — говорится в одном из постов Лютого. КП пишет, что мужчина начал экспериментировать с питанием 10 лет назад, когда съездил в Индию.
«Стал вегетарианцем, потом через пять лет стал исключать молочку и еще какие‑то продукты. Стал веганом, а через месяц сыроедом. Потом моносыроедом — каждый продукт нужно есть отдельно. Потом стал фруктоедом. Когда человек становится менее зависим от еды, это говорит о его внутреннем мире, духовной жизни», — приводит издание выдержки из неназванного интервью Максима. В нем блогер также утверждал, что новый образ питания помог избавиться ему от вредных привычек, включая алкоголь и наркотики.