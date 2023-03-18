РУДН уволил проректора, разрешившего вывесить украинские флаги на выставке землячеств

Также студсовет ответил тем, кто был недоволен отсутствием русского землячества: «Нам не нужно создание русского землячества, ведь и при основании РУДН, и сейчас Россия была и будет представлена повсеместно. Мы обучаемся в России, наши родные и друзья из России. Землячество не станет для нас вторым домом, ведь мы и так дома».