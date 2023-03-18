РУДН уволил проректора, разрешившего вывесить украинские флаги на выставке землячеств

Российский университет дружбы народов снял с должности проректора по работе со студентами Сергея Базавлука, который разрешил студентам вывесить украинские флаги на выставке землячеств. Его место занял кандидат юридических наук Михаил Кацарский, говорится на сайте вуза.
В конце февраля в соцсетях разошлись фото и видео стенда украинских студентов РУДН. Их стол был украшен желто-синим флагом Украины вместе с книгами и открытками. Некоторых пользователей это возмутило, вуз обвиняли в недостатке патриотизма. Также были комментарии, почему в РУДН, который располагается в российской столице Москве, нет русского землячества.
Министр высшего образования и науки Валерий Фальков поручил провести служебную проверку РУДН. Замглавы министерства Константин Могилевский сказал «Коммерсанту», что, по его мнению, в универсистете деомнстрировать украинские флаги «неуместно и вредно».
При этом он считает, что иностранные студенты «имеют право» представлять культуру Украины, если они оттуда, но флаги, отметил он, «это явный перебор, который очень похож на провокацию». Как уточнил Могилевский, флаги провисели в холле вуза всего 10 минут, после чего «попросили их свернуть», встретив понимание со стороны обучающихся.
Студенческий совет РУДН заявил, что реакция соцсетей вызвала «ужас и непонимание», когда начали появляться «сотни отвратительных комментариев, носящих националистический характер и разжигающих ненужную ненависть друг к другу», и призвал к человечности, несмотря на «любые конфликты и войны».
Также студсовет ответил тем, кто был недоволен отсутствием русского землячества: «Нам не нужно создание русского землячества, ведь и при основании РУДН, и сейчас Россия была и будет представлена повсеместно. Мы обучаемся в России, наши родные и друзья из России. Землячество не станет для нас вторым домом, ведь мы и так дома».