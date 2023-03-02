Минобрнауки проверит РУДН из‑за стенда украинского землячества с флагом Украины

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков поручил провести служебную проверку Российского университета дружбы народов из‑за украинской символики во время ежегодной выставки культур разных народов, сообщил «Коммерсанту» замглавы ведомства Константин Могилевский.
27 февраля в соцсетях разошлись фото и видео стенда украинских студентов РУДН. Их стол был украшен желто-синим флагом Украины вместе с книгами и открытками. Некоторых пользователей это возмутило, вуз обвиняли в недостатке патриотизма, пишет газета. Также были комментарии, почему в РУДН, который располагается в российской столице Москве, нет русского землячества.
Проверка должна установить «все обстоятельства этого дела, в том числе правовые аспекты», сказал Могилевский. «Есть места, где демонстрировать украинские флаги неуместно и вредно. Университет, на мой взгляд, относится как раз к этой категории», — считает он.
Могилевский назвал украинцев «братским нам до недавнего времени народом». При этом он считает, что иностранные студенты «имеют право» представлять культуру Украины, если они оттуда, но флаги, отметил он, «это явный перебор, который очень похож на провокацию». К самой выставке у Минобрнауки претензий нет.
По словам собеседника «Коммерсанта», в РУДН учатся 150 студентов с Украины. Украинские флаги демонстрировались в холле вуза всего 10 минут, после чего «попросили их свернуть», встретив понимание со стороны обучающихся.
Студенческий совет РУДН заявил, что реакция соцсетей вызвала «ужас и непонимание», когда начали появляться «сотни отвратительных комментариев, носящих националистический характер и разжигающих ненужную ненависть друг к другу», и призвал к человечности, несмотря на «любые конфликты и войны».
Также студсовет ответил тем, кто был недоволен отсутствием русского землячества: «Нам не нужно создание русского землячества, ведь и при основании РУДН, и сейчас Россия была и будет представлена повсеместно. Мы обучаемся в России, наши родные и друзья из России. Землячество не станет для нас вторым домом, ведь мы и так дома».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал изучить детали с украинским землячеством. Флаг Украины он назвал «флагом того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем».
Юрист правозащитного проекта «ОВД-Инфо»* заявила, что к вузу с точки зрения права претензий быть не может, но правоприменительная практика, складывающаяся в РФ, говорит об обратном. «Мы видели дела, когда задерживали девушку за желто-синий маникюр, а молодого человека — за кроссовки этих цветов», — пояснила она, ссылаясь на законы о дискредитации армии и распространении заведомо ложных сведений.
* «ОВД-Инфо» внесен Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.