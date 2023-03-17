«Как будто завуч отчитала»: в твиттере осуждают эйчар-специалистку, которая пристыдила соискательниц

Тиктокерка @lutsiya1905, которая занимается подбором персонала на мебельном производстве, публикует в своем аккаунте видео, снятые во время разговоров с кандидатами на вакансию. Два года назад она выложила ролик, в котором отчитывает девушку за кадром за внешний вид. «Вы пришли в спортивной форме на собеседование? — начинает она. — Не деловой стиль. Вы пришли в шортах-велосипедках утягивающих. Вы меня прямо удивили. О чем вы думали в это время? Что так можно?» «Не думала, просто жарко. Оделась, и все», — отвечает собеседница. «Неловко?» — с саркастичной улыбкой спрашивает в конце ролика @lutsiya1905, а потом добавляет: «Что мне с вами делать? Пообщаемся?»
Тикток датируется 2021 годом, но он положил начало активным обсуждениям, когда его в середине марта опубликовала в твиттере @independentgorb с подписью «Когда думаешь, что пришла на собеседование, а на самом деле пришла к школьному завучу, чтобы он тебя отчитал».
Пользователи возмущаются манерой общения эйчар-специалистки
По мнению комментаторов, записанный на видео разговор выглядит странно и непрофессионально. «Если бы меня так отчитали, а потом спросили „Что мы будем с вами делать?“, я бы ответила: „Не знаю, что со мной будете делать вы, а я с вами, пожалуй, попрощаюсь, до свидания“», — пишет @xeinricx. А @itan_tennenbaum напоминает, что «эйчар для соискателя — это лицо компании, а не великий решальщик судеб, не начальник и уж точно не тот человек, который имеет право читать нотации в подобном тоне другому взрослому человеку». Кроме того, пользователи обращают внимание, что сама @lutsiya1905 сидит в джинсах и яркой футболке, что тоже сложно отнести к «деловому стилю», о котором она говорит.