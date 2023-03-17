«Как будто завуч отчитала»: в твиттере осуждают эйчар-специалистку, которая пристыдила соискательниц

По мнению комментаторов, записанный на видео разговор выглядит странно и непрофессионально. «Если бы меня так отчитали, а потом спросили „Что мы будем с вами делать?“, я бы ответила: „Не знаю, что со мной будете делать вы, а я с вами, пожалуй, попрощаюсь, до свидания“», — пишет @xeinricx. А @itan_tennenbaum напоминает, что «эйчар для соискателя — это лицо компании, а не великий решальщик судеб, не начальник и уж точно не тот человек, который имеет право читать нотации в подобном тоне другому взрослому человеку». Кроме того, пользователи обращают внимание, что сама @lutsiya1905 сидит в джинсах и яркой футболке, что тоже сложно отнести к «деловому стилю», о котором она говорит.