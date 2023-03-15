«Кем из покемонов вы бы хотели быть?» и еще 8 странных вопросов во время собеседований

HR-специалисты обычно задают кандидатам на вакансию стандартные вопросы, к которым все уже привыкли: «Кем вы видите себя через пять лет?» или «Почему вы уходите с предыдущего места работы?» Но иногда на собеседовании можно услышать что‑то совсем неожиданное. Пользователи реддита делятся такими случаями — мы собрали девять самых необычных.
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Моя подруга подавалась на временную работу во время рождественских праздников, и последний вопрос был: «„Крепкий орешек“ — рождественский фильм?» Она ответила: «Нет. Это рождественская классика». Очевидно, она получила эту работу, — Crimsonlobelia.
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«Если бы ты был кирпичом в стене, кем бы ты был?» Извините, я не знал, что у меня собеседование с группой Pink Floyd, — kitskill.
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«Если бы ты был деревом, каким бы ты был деревом?» Я проходил собеседование на должность аналитика, поэтому я выбрал «дерево решений» и получил работу, — ntlslayer95.
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Меня спросили: «Не могли бы вы остаться на несколько минут и помочь мне передвинуть мебель?» Это произошло в инженерной фирме. Много лет спустя мне сказали, что работодатель пытался выяснить, сказал ли бы я «Нет, это не то, для чего меня нанимают» или «Конечно, я сделаю все, что нужно». Я остался, помог и получил работу, — chessplodder.
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«Как вас зовут?» Это было странно, потому что я уже знал этого парня и мы были знакомы по имени. Я рассмеялся, предполагая, что он шутит. Он не засмеялся. По-видимому, на собеседованиях должны задавать одни и те же вопросы абсолютно всем, — Subfounder.
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«У вас были близкие отношения с вашим отцом?» Я женщина, которая устраивалась на должность инженера, и это был совершенно неуместный вопрос, — asphyxiationbysushi.
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«У вас, очевидно, отличное резюме. Почему вы еще не получили другого предложения? С вами что‑то не так?» — nom_yourmom.
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Несколько лет назад я проходил собеседование в отдел технической поддержки в банке, и меня спросили: «Почему крышки люков круглые?» Позже мне объяснили, что это делают для того, чтобы посмотреть, скажет ли человек «Я не знаю» (это правильный ответ) или просто попытается выкрутиться, — Bumblebee_assassin.
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«Если бы вы могли быть любым из 150 оригинальных покемонов, кого бы вы выбрали?» Я назвал Дитто — потому что он может трансформироваться в любого другого, но это была ложь. Если бы я мог быть любым покемоном, я был бы Пиджотом, — Easy-Tigger.