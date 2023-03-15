«Кем из покемонов вы бы хотели быть?» и еще 8 странных вопросов во время собеседований

Меня спросили: «Не могли бы вы остаться на несколько минут и помочь мне передвинуть мебель?» Это произошло в инженерной фирме. Много лет спустя мне сказали, что работодатель пытался выяснить, сказал ли бы я «Нет, это не то, для чего меня нанимают» или «Конечно, я сделаю все, что нужно». Я остался, помог и получил работу, — chessplodder.