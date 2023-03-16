Сеть магазинов Metro отменила вход по картам

С 16 марта ретейлер Metro перестал требовать карты покупателей при входе и оплате товаров. Ранее их могли получить только индивидуальные предприниматели, юридические лица и их сотрудники.
«Наша цель — разрушить стереотип о недоступности торговых центров Metro, ведь мы предлагаем уникальный ассортимент, собственные торговые марки, эксклюзивные позиции в алкоголе, которые доставляются напрямую из зарубежных стран, а также выгодное оптовое предложение», — заявил генеральный директор Metro в РФ Йоханнес Толай.
Система лояльности останется прежней, оформленные ранее карты клиентов продолжат свое действие. Новые покупатели смогут оформить карту на кассе, чтобы копить баллы и получать кешбэк.
Metro продолжил работу в РФ после начала военной спецоперации на территории Украины. В 2023 году ретейлер запустил доставку в Москве за полчаса.