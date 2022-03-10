Магазины Metro продолжат работать в России

Сеть магазинов Metro планирует продолжить работу в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

«Мы не планируем закрывать наши торговые центры. Все магазины Metro работают в обычном режиме», — отметил собеседник агентства.

В компании отметили, что заранее был предусмотрен необходимый запас товаров. Сейчас ведутся работы по налаживанию цепочек поставок. Поставки ресторанам и гостиницам продолжаются в прежнем режиме.

«Сейчас наша основная работа и ответственность — следить за тем, чтобы на полках было достаточно товаров, поставки были стабильными, а цены — разумными», — добавили в Metro.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной спецоперации» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

О приостановке деятельности в России заявили многие зарубежные компании. В частности, свои магазины закрыли ретейлеры H&M, Asos, Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Zara Home, Stradivarius. Также о закрытии объявили все 850 ресторанов McDonald’s и 70 точек KFC в России.