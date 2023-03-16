В прошлом году 110 тыс. россиян переехали жить в Армению. Они обеспечили четверть прироста ВВП

Он добавил, что россияне, вероятно, уже летом смогут через Армению попасть в Турцию. Граница была закрыта 35 лет, но после катастрофического землетрясения в Турции впервые открылась для доставки гуманитарной помощи с армянской стороны. По словам Керобяна, с Анкарой уже есть договоренности по открытию границ для граждан третьих стран.