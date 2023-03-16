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В прошлом году 110 тыс. россиян переехали жить в Армению. Они обеспечили четверть прироста ВВП

Семён Гудошников
Сегодня в 12:43

За прошлый год примерно 108–110 тыс. россиян приехали в Армению и остались там на постоянное проживание. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал министр экономики страны Ваган Керобян.

Он отметил, что за 2022-й в Армении открылись около 2500 юрлиц с российскими участниками и 4000 ИП. До этого россияне открывали в среднем по 500 бизнесов в год.

«По масштабам, конечно, компании очень разнообразны — в некоторых штат достигает 600–700 сотрудников, в других работает один человек. Дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему в прошлом году — 3 млрд долларов», — заявил Керобян.

По его словам, в прошлом году реальный рост экономики Армении составил 12,6%. При этом релоканты обеспечили примерно четверть прироста ВВП, или 3 процентных пункта из 12,6.

«Вместе с высокой инфляцией и укреплением армянского драма к доллару почти на 18% это привело к увеличению ВВП на душу населения с 4627 до 6540 долларов, то есть более чем на 40%», — пояснил глава Минэкономики.

Он добавил, что россияне, вероятно, уже летом смогут через Армению попасть в Турцию. Граница была закрыта 35 лет, но после катастрофического землетрясения в Турции впервые открылась для доставки гуманитарной помощи с армянской стороны. По словам Керобяна, с Анкарой уже есть договоренности по открытию границ для граждан третьих стран.

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