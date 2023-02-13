Армения отправила в Турцию 100 тонн гуманитарной помощи через сухопутную границу, закрытую в 1993-м

Армения отправила в Турцию 100 тонн гуманитарной помощи. Пять фур с продуктами питания, медикаментами, водой и другими пакетами экстренной помощи направились в турецкий город Адыяман, пишет агентство News.am.
Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил власти и жителей Армении за оказанную помощь.
«Я всегда буду помнить щедрую помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», — написал Кылыч.
Чтобы доставить гуманитарную помощь, грузовики из Армении пересекли армяно-турецкую границу, закрытую с 1993 года. Замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян опубликовал видео, как фуры подъезжают к границе, и несколько снимков. А Сердар Кылыч показал фотографии непосредственного пересечения погранперехода.
Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло около 4 утра 6 февраля рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Вслед за ним последовало более 40 афтершоков. Затем днем 6 февраля в районе Эльбистан (находится в 200 километрах севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.
По последним данным, в результате землетрясений погибли 21 848 человек, пострадали — 80 104. Агентство Fitch допустило, что нанесенный экономике страны ущерб может достичь 4 млрд долларов.
Армяно-турецкая сухопутная граница закрыта с 1993 года из‑за напряженных отношений между странами. Они обусловлены, в частности, тем, что Турция поддерживала Азербайджан в Карабахском конфликте.