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20-летняя дочь Кадырова стала куратором здравоохранения Чечни

Виктория Шанина
Сегодня в 09:28

20-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат назначена куратором здравоохранения республики. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред правительства Чечни Адам Алханов.

По его словам, соответствующее решение принял сам Кадыров. 14 марта уже прошло совещание Хутмат Кадыровой с Алхановым, а также министром здравоохранения Чечни Сулейманом Лорсановым по развитию системы здравоохранения региона.

Сам Алханов считает, что «знания и опыт Хутмат Кадыровой будут способствовать развитию всей медицинской отрасли», поскольку «реабилитационная служба под ее кураторством вышла на качественно новый уровень».

«Мы будем эффективно развивать сферу здравоохранения, для этого у нас есть в первую очередь огромная поддержка главы ЧР, соответственно, прийти на помощь всегда готовы и правительство ЧР, и весь социальный блок. Уверен, под кураторством Хутмат Рамзановны здравоохранение Чеченской Республики ждут огромные успехи и новые широкие возможности!» — заключил Адам Алханов.

Другая дочь главы Чечни Хадижат Кадырова с декабря 2020 года (на тот момент ей было 20 лет) занимает пост начальника Департамента дошкольного образования Грозного. В декабре 2021-го она была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Дочь Рамзана Кадырова Айшат с 28 октября 2021 года является министром культуры Чеченской Республики. На данный момент ей 24 года.

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