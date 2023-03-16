20-летняя дочь Кадырова стала куратором здравоохранения Чечни

«Мы будем эффективно развивать сферу здравоохранения, для этого у нас есть в первую очередь огромная поддержка главы ЧР, соответственно, прийти на помощь всегда готовы и правительство ЧР, и весь социальный блок. Уверен, под кураторством Хутмат Рамзановны здравоохранение Чеченской Республики ждут огромные успехи и новые широкие возможности!» — заключил Адам Алханов.