Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой»

Указом главы Чеченской республики Рамзана Кадырова его дочь Хадижат Кадырова, являющаяся начальником департамента дошкольного образования Грозного, награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов в своем инстаграме.

Вручал награду сам Таймасханов. По его словам, Кадырова получила медаль «за вклад в развитие системы дошкольного образования, безупречную добросовестную работу».

«С момента назначения Хадижат Рамзановны Кадыровой на должность начальника департамента дошкольного образования г. Грозный прошел уже год. За прошедший период сфера дошкольного образования города претерпела значительные позитивные изменения», — написал руководитель администрации.