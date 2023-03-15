Премия «Просветитель» объявила старт XVI сезона. Заявки принимаются до 15 мая

Открыт прием работ как на основную премию, так и на ее ответвление «Просветитель.Перевод». На соискание могут быть выдвинуты книги вне зависимости от места жительства автора или страны издания — оргкомитет ждет заявок по всем книгам на русском языке. В том числе и тем, что вышли только в электронном формате.