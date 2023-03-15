Премия «Просветитель» объявила старт XVI сезона. Заявки принимаются до 15 мая

Премия в области научно-популярной литературы «Просветитель» объявила старт XVI сезона — заявки будут приниматься до 15 мая, пишет «Год литературы».
Открыт прием работ как на основную премию, так и на ее ответвление «Просветитель.Перевод». На соискание могут быть выдвинуты книги вне зависимости от места жительства автора или страны издания — оргкомитет ждет заявок по всем книгам на русском языке. В том числе и тем, что вышли только в электронном формате.
В 2023 году во второй раз будет вручена спецнаграда «ПолитПросвет» — за книгу, посвященную текущему общественно-политическому процессу и призванную помочь в понимании его природы.
Критерии отбора — на сайте «Просветителя». В этом сезоне оргкомитет не будет принимать бумажные экземпляры — лишь файлы верстки в PDF-формате. Материальные копии нужно будет отправить только тем, чьи книги попадут в длинный список — он будет опубликован до 30 июня. Финалистов назовут до 30 сентября.
В 2022-м победители «Просветителя» получили по 10 тыс. евро. Авторы книг, попавших в короткий список, — по 1500 евро. Лауреат «ПолитПросвета» получил 5000 евро.