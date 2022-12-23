Лауреатами премии «Просветитель» стали авторы книг о средневековой иконографии и косатках

В 2022 году организаторы «Просветителя» решили заменить привычную награду в виде статуэтки на NFT. Токен лауреаты могли присвоить в прямом эфире церемонии награждения. Вместе с тем была запущена — тоже на блокчейне — микроблогинг-платформа для номинантов. Там они могли самовыражаться до, во время и после церемонии.