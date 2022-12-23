Лауреатами премии «Просветитель» стали авторы книг о средневековой иконографии и косатках

Премия «Просветитель» назвала лучшие научно-популярные книги 2022 года. Список лауреатов опубликован на ее сайте.
Так, победительницей в номинации «Естественные и точные науки» стала Ольга Филатова и ее работа «Облачно, возможны косатки», а в разделе «Гуманитарные науки» победу одержал Михаил Майзульс с книгой «Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии».
Евгений Поникаров, Павел Плечов, Ирина Борисова объявлены лауреатами в категории «Естественные и точные науки» за перевод книги «Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты» Дуга Макдугалла.
Победа в номинации «Гуманитарные науки» досталась Евгении Фоменко и Марии Нестеренко за перевод работы Дугласа Смита «Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели».
Также в этом году был назван лауреат в номинации «ПолитПросвет». Им стала Евгения Лезина за книгу «XX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы».
Победители «Просветителя» в обеих номинациях получат 10 тыс. евро, авторы книг, попавших в короткий список, — по 1500 евро. Лауреат «ПолитПросвета» получит 5000 евро.
Лучшим в категории «Просветитель.Перевод» достанется по 5000 евро, а финалистам — по 750 евро. Награда будет разделена между редакторами и переводчиками на усмотрение заявителя.
В 2022 году организаторы «Просветителя» решили заменить привычную награду в виде статуэтки на NFT. Токен лауреаты могли присвоить в прямом эфире церемонии награждения. Вместе с тем была запущена — тоже на блокчейне — микроблогинг-платформа для номинантов. Там они могли самовыражаться до, во время и после церемонии.