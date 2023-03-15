Зельфира Трегулова заявила, что после Третьяковки работает в статусе независимого искусствоведа

Несмотря на то что Трегулова больше не возглавляет музей, награду получила она. «Мне очень приятно, потому что то, что я держу в руках, то, что я должна передать в Третьяковскую галерею, — это шестая премия от The Art Newspaper за те восемь лет, что я была директором Третьяковской галереи. Больше премий не получал ни один музей», — сообщила она.