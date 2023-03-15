Зельфира Трегулова заявила, что после Третьяковки работает в статусе независимого искусствоведа

Бывший генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что после увольнения из музея работает в статусе независимого искусствоведа. Ее цитирует ТАСС.
Пушкинскому музею, Третьяковке, Эрмитажу и фонду Louis Vuitton вручили специальный приз премии The Art Newspaper Russia «за блестящую реализацию беспрецедентного международного проекта, посвященного коллекционерам Сергею Щукину и Ивану Морозову».
Несмотря на то что Трегулова больше не возглавляет музей, награду получила она. «Мне очень приятно, потому что то, что я держу в руках, то, что я должна передать в Третьяковскую галерею, — это шестая премия от The Art Newspaper за те восемь лет, что я была директором Третьяковской галереи. Больше премий не получал ни один музей», — сообщила она.
Трегулова возглавляла Третьяковку с 2015 года, свой пост покинула в начале февраля 2023-го — по ее словам, об увольнении она узнала из СМИ. В Минкульте заявили, что Трегулова ушла с должности «в связи с завершением срока трудового контракта». Ее место заняла Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей.