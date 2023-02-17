5 популярных вопросов на собеседованиях, на которые карьерный коуч не советует отвечать честно

Это один из самых популярных вопросов, которые можно услышать на собеседовании, и он наверняка один из самых нелюбимых соискателями. На него действительно непросто дать ответ, особенно в ситуации, когда горизонт планирования сужен. «Никто не хочет слышать, что видите себя в аспирантуре или представляете, как выходите замуж и рожаете детей», — говорит Папалия. — Мы хотим услышать от вас: «Я вижу себя здесь, в этой организации»».