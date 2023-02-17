5 популярных вопросов на собеседованиях, на которые карьерный коуч не советует отвечать честно

Иногда вопросы во время собеседования могут смущать или даже заводить в тупик: возникает желание ответить «правильно» — то есть угадать, что хочет услышать эйчар-специалист. Карьерный коуч Анна Папалия считает, что иногда при приеме на работу стоит немного солгать, и приводит пять примеров, когда это уместно.
«Кем вы видите себя через пять лет?»
Это один из самых популярных вопросов, которые можно услышать на собеседовании, и он наверняка один из самых нелюбимых соискателями. На него действительно непросто дать ответ, особенно в ситуации, когда горизонт планирования сужен. «Никто не хочет слышать, что видите себя в аспирантуре или представляете, как выходите замуж и рожаете детей», — говорит Папалия. — Мы хотим услышать от вас: «Я вижу себя здесь, в этой организации»».
«Почему вы уходите с предыдущего места работы?»
Если вы ненавидите корпоративную культуру своей нынешней или уже прошлой компании, специалистка советует ответить что‑то вроде «Я перерос (ла) свою должность, и я ищу для себя новые вызовы».
«Как вы относитесь к своему прошлому начальнику?»
Даже если вам кажется, что начальник, от которого вы уходите, не заслуживает ни одного приятного слова в свой адрес, Папалия рекомендует не упоминать это. «Помните, что вас собеседует кто‑то, кто может быть вашим потенциальным начальником», — напоминает она. А значит, вряд ли хочет слышать такие вещи.
«Чем вы занимались на предыдущей должности?»
Специалистка считает, что, отвечая на этот вопрос, можно немного приукрасить реальное положение дел и «поднять» свой статус в прошлой компании. «Особенно если вы выполняли дополнительные задачи и вам за это не доплачивали», — добавляет она.
«Чем вы занимаетесь в свободное от работы время?»
Кажется, что этот вопрос имеет мало общего с приемом на работу, тем не менее периодически его можно услышать на собеседованиях. «Солгите о своих увлечениях, — рекомендует карьерный коуч. — Пожалуйста, выберите хобби, которые звучат профессионально и интересно. Не говорите, что все, что вы делаете вне работы, это смотрите Netflix».
Пользователи удивляются, зачем на собеседованиях вообще задают вопросы про личные увлечения, и Папалия объясняет, что это делают, чтобы лучше узнать кандидата и понять, насколько он вписывается в сложившийся коллектив. В комментариях шутят, как видят свое будущее собеседование: «Мои реальные хобби: рисование, лепка. Мои хобби при приеме на работу: платить налоги, быть хорошим сотрудником».