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Вышел трейлер сериала «Миссис Дэвис» — одного из самых ожидаемых шоу года по версии «Афиши Daily»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:27

На ютуб-канале Rotten Tomatoes TV вышел трейлер сериала «Миссис Дэвис» — нового проекта автора «Остаться в живых» и «Оставленных» Деймона Линделофа и сценаристки «Теории большого взрыва» Тары Эрнандес.

Проект расскажет о монахине Симоне, которой предстоит бросить вызов могущественному искусственному интеллекту, известному как Миссис Дэвис. Главную роль в шоу исполнила Бетти Гилпин («Охота», «Блеск»).

Согласно сюжету, Миссис Дэвис захватила умы жителей Земли, но не всем нравится ее вездесущее присутствие. В мире сформировалась группа сопротивления, к которой примкнет Симона. Вместе они попытаются найти Святой Грааль.

«Каждый, кого ты встретишь, будет пытаться заставить тебя сделать то, чего хочет она», — предупреждает Симону один из сторонников. «Я — лучшее оружие, которое у вас есть», — заявляет монахиня.

В чем именно заключаются особые таланты Симоны и как они помогут ей в поиске реликвии, а также в борьбе с искусственным интеллектом, станет известно 20 апреля. В этот день шоу выйдет на стриминговом сервисе Peacock.

Помимо Гилпин, в сериале появятся Джек МакДорман и Энди МакКуин, а также Бен Чаплин, Марго Мартиндейл, Дэвид Аркетт, Элизабет Марвел, Катя Херберс, Крис Диамантопулос, Эшли Романс, Том Влашиха и Матильда Олливье.

В первом сезоне мрачной сатиры будет восемь эпизодов. Над ними работали режиссеры Оуэн Харрис («Черное зеркало») и Алетеа Джонс («Бриолин: Восстание розовых леди»).

«Афиша Daily» включала «Миссис Дэвис» в число самых ожидаемых сериалов 2023 года. «От сериала стоит ожидать парадоксальной постироничной тональности», — писал о грядущем проекте Никита Лаврецкий.

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Бетти ГилпинБен ЧаплинМарго МартиндейлДэвид АркеттЭлизабет МарвелКатя ХерберсКрис ДиамантопулосТом ВлашихаОуэн Харрис
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