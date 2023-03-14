На ютуб-канале Rotten Tomatoes TV вышел трейлер сериала «Миссис Дэвис» — нового проекта автора «Остаться в живых» и «Оставленных» Деймона Линделофа и сценаристки «Теории большого взрыва» Тары Эрнандес.
Проект расскажет о монахине Симоне, которой предстоит бросить вызов могущественному искусственному интеллекту, известному как Миссис Дэвис. Главную роль в шоу исполнила Бетти Гилпин («Охота», «Блеск»).
Согласно сюжету, Миссис Дэвис захватила умы жителей Земли, но не всем нравится ее вездесущее присутствие. В мире сформировалась группа сопротивления, к которой примкнет Симона. Вместе они попытаются найти Святой Грааль.
«Каждый, кого ты встретишь, будет пытаться заставить тебя сделать то, чего хочет она», — предупреждает Симону один из сторонников. «Я — лучшее оружие, которое у вас есть», — заявляет монахиня.
В чем именно заключаются особые таланты Симоны и как они помогут ей в поиске реликвии, а также в борьбе с искусственным интеллектом, станет известно 20 апреля. В этот день шоу выйдет на стриминговом сервисе Peacock.
Помимо Гилпин, в сериале появятся Джек МакДорман и Энди МакКуин, а также Бен Чаплин, Марго Мартиндейл, Дэвид Аркетт, Элизабет Марвел, Катя Херберс, Крис Диамантопулос, Эшли Романс, Том Влашиха и Матильда Олливье.
В первом сезоне мрачной сатиры будет восемь эпизодов. Над ними работали режиссеры Оуэн Харрис («Черное зеркало») и Алетеа Джонс («Бриолин: Восстание розовых леди»).
«Афиша Daily» включала «Миссис Дэвис» в число самых ожидаемых сериалов 2023 года. «От сериала стоит ожидать парадоксальной постироничной тональности», — писал о грядущем проекте Никита Лаврецкий.