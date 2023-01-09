«Наши персонажи смогут взглянуть на происходящее с другой точки зрения и увидеть, как их опыт перекликается с другими людьми и их маргинальными идентичностями. Думаю, у нас появилась возможность представить еще одну историю борьбы, затрагивающую вещи, с которыми мы имеем дело и сегодня, например, расизм», — сказала создательница сериала Аннабель Оакс.