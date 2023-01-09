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Paramount+ опубликовал трейлер сериала «Бриолин» — приквела одноименного фильма с Джоном Траволтой

Юлия Онодэра
Вчера в 23:36

В сети появился трейлер сериала «Бриолин: Восстание розовых леди» — приквела полнометражного фильма 1978 года с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон в главных ролях. Сериал выйдет на стрим-сервисе Paramount+ 6 апреля.

Шоу расскажет о событиях, произошедших за четыре года до сюжета «Бриолина». В центре истории окажутся студентки, которые позволяют себе веселиться, влюбляться и нарушать все правила приличия, принятые в их сообществе.

Главные роли в музыкальной комедии исполнили Мариса Давила, Шайенн Изабель Уэллс, Ари Нотартомасо, Триша Фукухара, Шанель Бейли, Мэдисон Томпсон, Джнатан Ньевес, Джейсон Шмидт, Максвелл Уиттингтон-Купер и Джеки Хоффман.

«Наши персонажи смогут взглянуть на происходящее с другой точки зрения и увидеть, как их опыт перекликается с другими людьми и их маргинальными идентичностями. Думаю, у нас появилась возможность представить еще одну историю борьбы, затрагивающую вещи, с которыми мы имеем дело и сегодня, например, расизм», — сказала создательница сериала Аннабель Оакс.

Оакс выступила сценаристкой и исполнительным продюсером проекта, а также его шоураннером. Также продюсерами сериала стали Марти Боуэн, Адам Фишбах, Алетея Джонс, Эрик Фейг, Сами Ким Фалви и Грейс Гилрой. Джонс, кроме того, снимет три эпизода первого сезона в качестве режиссера.

Композитором шоу будет Джастин Трантер — номинант на «Грэмми», известный по работе с Дуа Липой и Леди Гагой. Постановщиком музыкальных номеров сериала окажется Джамал Симс.

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