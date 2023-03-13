«Не правительствам решать»: МОК ответил на стремление Британии не допустить россиян к Олимпиаде

«Одно совершенно ясно: мы не говорим о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих установленные нами строгие услогия, включая отсутствие какой бы то ни было иденификации со своей страной и национальным олимпийским комитетом и полное соблюдение антидопинговых правил», — сказали в МОК.