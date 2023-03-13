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«Не правительствам решать»: МОК ответил на стремление Британии не допустить россиян к Олимпиаде

Юлия Онодэра
Вчера в 23:47

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на письмо британских властей к спонсорам Олимпийских игр 2024 года, в котором они призывают не допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

В организации заявили, что приняли письмо к сведению, но выразили надежду, что правительство Великобритании «будет уважать автономию спорта, которую оно подчеркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН».

«Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в каких международных соревнованиях. Это было бы концом мирового спорта в том виде, в каком мы его знаем сегодня», — подчеркнули в МОК.

Представители комитета добавили, что решение об участии атлетов «должно быть исключительно ответственностью спортивных организаций и основано только на спортивных заслугах».

«Олимпийский спонсоры не участвуют в процессе принятия этих решений», — заверили в МОК, отметив, что консультации со всеми заинтересованными сторонами продолжаются и окончательное решение еще не принято.

«Одно совершенно ясно: мы не говорим о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих установленные нами строгие услогия, включая отсутствие какой бы то ни было иденификации со своей страной и национальным олимпийским комитетом и полное соблюдение антидопинговых правил», — сказали в МОК.

Издание The Guardian сообщило 11 марта, что британское правительство обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпиады с просьбой надавить на МОК и не допустить участия россиян и белорусов в Играх 2024 года в Париже. Среди адресатов письма оказались Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

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ООНCoca-ColaIntelVisa
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