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The Guardian: Британия просит спонсоров Олимпиады выступить против участия россиян и белорусов

Семён Гудошников
Сегодня в 09:50

Британское правительство призвало крупнейших спонсоров Олимпиады надавить на МОК, чтобы не допустить участие россиян и белорусов на Играх 2024 года в Париже. Об этом пишет The Guardian. Среди спонсоров, которым было направлено письмо, — Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и мы полны решимости не допустить, чтобы режимы в России и Беларуси использовали спорт в своих пропагандистских целях», — говорится в нем.

Британские власти считают, что россиян и белорусов не следует допускать до соревнований, пока не будут устранены все опасения насчет работоспособной модели нейтралитета.

После начала российской военной операции на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям запретить участие россиян и белорусов в соревнованиях. Однако в январе 2023 года президент комитета Томас Бах выступил за допуск атлетов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом. По его словам, исключение спортсменов из‑за их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

В связи с этим 34 страны, включая Великобританию, направили в МОК письмо с просьбой разъяснить, как именно будет работать модель нейтралитета. Подписанты заявили, что российские спортсмены напрямую финансируются и поддерживаются российскими властями, а также тесно связаны с военными.

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Томас Бах
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