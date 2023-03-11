The Guardian: Британия просит спонсоров Олимпиады выступить против участия россиян и белорусов

После начала российской военной операции на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям запретить участие россиян и белорусов в соревнованиях. Однако в январе 2023 года президент комитета Томас Бах выступил за допуск атлетов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом. По его словам, исключение спортсменов из‑за их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».