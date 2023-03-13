Сценарист «Говорят женщины» Сара Полли работает над фильмом про церемонии награждения кинопремиями

«Я разрабатываю проект, основываясь на своем полученном во время сезона награждений опыте. Я не шучу. Я знаю все ваши имена, и у меня есть все ваши номера, я с вами свяжусь», — сказала Полли. Deadline уточняет, что она пообещала связаться с СМИ, которые освещают кинопремии.