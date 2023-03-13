Сценарист «Говорят женщины» Сара Полли работает над фильмом про церемонии награждения кинопремиями

Лауреатка «Оскара» за лучший адаптированный сценарий в «Говорят женщины» Сара Полли сообщила о работе над фильмом, действие которого развернется в наградной сезон. Она рассказала об этом изданию Deadline на церемонии вручения наград Американской киноакадемии.
«Я разрабатываю проект, основываясь на своем полученном во время сезона награждений опыте. Я не шучу. Я знаю все ваши имена, и у меня есть все ваши номера, я с вами свяжусь», — сказала Полли. Deadline уточняет, что она пообещала связаться с СМИ, которые освещают кинопремии.
Полли добавила, что у нее уже есть «потрясающая неофициальная команда сценаристов», с которыми она познакомилась в преддверии «Оскара». «Они отправляли мне сообщения по электронной почте всю ночь напролет», — рассказала она.