Kyivstoner попал в новый список Мизулиной с блогерами с незаконной рекламой онлайн-казино

По семи блогерам из прошлого списка направлены повторные письма в профильные ведомства, поскольку они продолжили рекламировать онлайн-казино после попадания в первый перечень. В их числе — Гусейн Гасанов, Егор Крид, Юрий Хованский, Некоглай и другие.