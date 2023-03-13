Kyivstoner попал в новый список Мизулиной с блогерами с незаконной рекламой онлайн-казино

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина представила новый список из 24 стримеров, которые занимаются незаконной рекламой онлайн-казино. Он опубликован в телеграм-канале Мизулиной.
В список попали 15 блогеров, которые ведут трансляции в Twitch. Это Альберт Васильев (Kyivstoner), Вадим Караваев (Karavay46), Игорь Сайганов (A1taOda), Арен Зурабян (VeRsuta), Кирилл Волынкин (Farbizzbat9), Petrovichh99, Ильнур Хафизов (FollowKudes), Игорь Лысаковский (Rxnexus), Иван Демкин (MistaFaker), Никита Соколов (K4t4n4), Олег Горбенко (Indianoch), Евгений Алексеев (Sh4dowehhh), Валерия Высоцкая (Morphe_ya), Виктор Нигрини (GeneRaLQW) и Сан4ес_Legend.
По семи блогерам из прошлого списка направлены повторные письма в профильные ведомства, поскольку они продолжили рекламировать онлайн-казино после попадания в первый перечень. В их числе — Гусейн Гасанов, Егор Крид, Юрий Хованский, Некоглай и другие.
Отдельно отмечены стримеры, которые рекламируют казино с 2016–2018 годов. Это Виктор Хлусов (Витус) и Даниил Лукин (Danludan). В качестве примеров такой рекламы показаны их публикации на ютубе и в телеграм-канале соответственно.
17 февраля Екатерина Мизулина заявила, что планирует передать в ФАС список из 15 крупных блогеров, которые занимались незаконной рекламой. По ее мнению, за такую рекламу необходимо привлекать к уголовной ответственности.