В Госдуме собираются наказывать треш-стримеров по УК

В Госдуме разрабатывается законопроект, по которому треш-стримеров смогут привлекать к уголовной ответственности и штрафовать до миллиона рублей, если дело касается юридических лиц. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева («Единая Россия»).
Треш-стримеров собираются наказывать «за распространение в интернете фото и видеоматериалов с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях». Помимо изменений в Уголовный кодекс, законодатели хотят внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях: для физлиц — штраф в размере от 100 до 200 тыс. рублей с конфискацией оборудования, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией.
Поправки коснутся и отдельных законов, в том числе закона «О СМИ», «будет запрещено распространять в СМИ информацию о включенных в реестр нарушителях и произведенных ими материалах», также в закон «О связи» предложена поправка по прекращению оказания услуг связи абоненту, включенному в реестр, отметили в пресс-службе.
По словам Метелева, которые привела пресс-служба, нужно признать онлайн-трансляцию отягчающим обстоятельством: «Если человек, совершая преступление, стремится еще и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причиненный урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже».
Также необходимо кратное повышение штрафов за треш-стриминг после рецидива, добавил Метелев. В качестве третьей меры он привел создание реестра нарушителей, подведомственного Роскомнадзору.
В мае вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запретить донаты от пользователей для треш-стримеров. Он обратился к Минцифры с просьбой разработать механизм блокировки и отслеживания такого контента.