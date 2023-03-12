В Госдуме собираются наказывать треш-стримеров по УК

Треш-стримеров собираются наказывать «за распространение в интернете фото и видеоматериалов с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях». Помимо изменений в Уголовный кодекс, законодатели хотят внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях: для физлиц — штраф в размере от 100 до 200 тыс. рублей с конфискацией оборудования, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией.