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В Госдуме предложили запретить донаты для треш-стримеров

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запретить донаты от пользователей для треш-стримеров. Он обратился к Минцифры с просьбой разработать механизм блокировки и отслеживания такого контента, передает РИА «Новости».

В письме ведомству Чернышов утверждает, что треш-стримы продолжают оставаться большой частью рунета, на которой транслируются «насилие и издевательства над людьми», а стримеров «черного жанра» нужно остановить, потому что они пропагандируют насилие.

«Февральский треш-стрим в Подмосковье, когда видеоблогер избил свою подругу во время прямого эфира, вышвырнув ее без одежды на мороз, где она и замерзла; трагедия в Смоленске — там, чтобы увеличить количество просмотров своего канала, треш-стример заставил старика выпить лошадиную дозу спирта, после которой он скончался», — привел примеры «громких трагедий» Чернышов.

Парламентарий отметил, что треш-стримеров пока что можно «наказывать хотя бы рублем», упомянув и уголовную ответственность.

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