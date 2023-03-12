Трейлер «Без обид» с Дженнифер Лоуренс за сутки набрал 50 млн просмотров. Это рекорд среди комедий

10 марта вышел трейлер комедии «Без обид» («No Hard Feelings»), в которой снялась звезда «Голодных игр» и сатиры «Не смотрите наверх» Дженнифер Лоуренс. Видео побило рекорд по просмотрам.
За сутки трейлер набрал 50 млн просмотров на всех платформах и стал самым просматриваемым трейлером комедии. Издание World of Reel полагает, что успех картине обеспечивает то, что подобные ленты с рейтингом R (для лиц старше 16 лет), которые ничего не стесняются и могут вызвать «грязный смех», стали редкостью.
В «Без обид» Лоуренс предстала в образе водителя такси Мэдди, которая лишилась автомобиля, а вместе с ним и работы. Девушка рискует потерять и дом, где она выросла. Чтобы не допустить этого, она заключает необычную сделку. Пара обеспеченных родителей предлагает Мэдди познакомиться с их 19-летним сыном-интровертом по имени Перси. Мать и отец парня считают, что тому стоит почаще выходить из дома и начать встречаться с девушкой перед колледжем.
Мэдди берется за задачу соблазнить Перси, взамен ей обещают подарить машину. Однако поладить с тинейджером окажется непросто: Перси примет девушку за похитительницу, не будет реагировать на ее сексуальность и чуть не убьет ее.
Фильм Джина Ступницки выйдет на экраны кинотеатров 23 июня. В нем можно будет увидеть Эндрю Барта Фельдмана, Натали Моралес и Мэттью Бродерика. Фельдман сыграет Перси, а Моралес и Мэттью исполнят роли его обеспокоенных родителей.