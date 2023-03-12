Трейлер «Без обид» с Дженнифер Лоуренс за сутки набрал 50 млн просмотров. Это рекорд среди комедий

В «Без обид» Лоуренс предстала в образе водителя такси Мэдди, которая лишилась автомобиля, а вместе с ним и работы. Девушка рискует потерять и дом, где она выросла. Чтобы не допустить этого, она заключает необычную сделку. Пара обеспеченных родителей предлагает Мэдди познакомиться с их 19-летним сыном-интровертом по имени Перси. Мать и отец парня считают, что тому стоит почаще выходить из дома и начать встречаться с девушкой перед колледжем.