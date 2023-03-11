В Германии католическим священникам разрешили благословлять однополые союзы

Католическая церковь в Германии начнет благословлять однополые пары. Такое решение приняли участники реформаторского съезда «Синодальный путь», который прошел 10 марта во Франкфурте-на-Майне, пишет Süddeutsche Zeitung.
93% участников съезда проголосовали за скорейшую разработку и введение адаптивной литургии для однополых пар. Среди немецких епископов уровень поддержки составил 81%.
В документе под названием «Церемония благословения пар, которые любят друг друга» говорится, что отказ благословить двух людей, которые хотят «реализовать партнерство в любви, обязательствах и ответственности друг перед другом и перед Богом», немилосерден и дискриминационен, в том числе, потому что не может быть «убедительно обоснован в теологическом плане».
Священники, благословляющие однополые пары, больше не будут подвергаться дисциплинарным мерам. Получить церковное благословение также смогут разведенные люди, повторно вступившие в брак.
Ватикан не допускает благословление однополых союзов. В Конгрегации доктрины веры, которая отвечает за соблюдение канонов католичества, в 2021 году заявили, что с церковным благословением совместимы только вещи, направленные на служение замыслам Бога. «Нет никаких оснований для того, чтобы уподоблять однополый союз замыслу Бога о браке и семье или проводить между ними аналогию, даже отдаленную», — считают в церкви.