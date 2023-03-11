В Германии католическим священникам разрешили благословлять однополые союзы

В документе под названием «Церемония благословения пар, которые любят друг друга» говорится, что отказ благословить двух людей, которые хотят «реализовать партнерство в любви, обязательствах и ответственности друг перед другом и перед Богом», немилосерден и дискриминационен, в том числе, потому что не может быть «убедительно обоснован в теологическом плане».