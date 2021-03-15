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Ватикан отказался благословлять однополые союзы, поскольку они не соответствуют замыслам Бога

Семён Гудошников
Сегодня в 18:59

Священники и другие представители католической церкви не могут благословлять однополые союзы. Об этом заявили в Конгрегации доктрины веры, которая отвечает за соблюдение канонов и чистоты вероучения Римско-католической церкви. Ее заключение передает Vatican News.

В Конгрегации отметили, что с церковным благословением совместимы только вещи, направленные на служение замыслам Бога. «По этой причине недопустимо благословлять такие отношения или партнерства, в том числе стабильные, которые подразумевают сексуальную практику вне брака (то есть вне нерасторжимого союза между мужчиной и женщиной, по своей природе открытому для передачи жизни)», — говорится в заключении.

Там отмечается, что благословлять однополые союзы нельзя, поскольку это может стать имитацией или аналогией брачного благословления. «Нет никаких оснований для того, чтобы уподоблять однополый союз замыслу Бога о браке и семье или проводить между ними аналогию, даже отдаленную», — считают в церкви.

Конгрегация заявила, что запрет на благословение однополых союзов не нужно считать проявлением несправедливости или дискриминации, поскольку он отвечает истине о литургическом обряде. «Христианская община и пастыри призваны с уважением и тактом принимать людей с гомосексуальными наклонностями, и они призваны найти более подходящие способы, соответствующие учению Церкви, чтобы возвещать Евангелие в его полноте», — сказано в документе.

При этом запрет на благословение однополых союзов не исключает возможности благословения отдельных гомосексуалов, если они хотят «жить в верности Божьему замыслу».

«Сам Бог не прекращает благословлять каждого из Своих детей, странствующих по этой земле, поскольку для Него ʺмы важнее всех грехов, которые могли бы совершитьʺ. Но Он не благословляет и не может благословить грех: Он благословляет грешного человека, дабы тот признал себя частью Его любвеобильного замысла и позволил Ему себя преобразить. В самом деле, Он ʺпринимает нас такими, как мы есть, но никогда не оставляет нас такими, как мы естьʺ», — говорится в заключительной части документа.

21 октября на кинофестивале в Риме прошла премьера документального фильма «Франческо». В нем папа римский Франциск призвал легализовать однополые союзы. По мнению понтифика, гомосексуалы не должны быть брошенными и несчастными из-за своей ориентации. «Они дети Божьи и имеют право на семью», — заявил он. Позже Ватикан уточнил, что речь шла об однополых гражданских союзах, а не об институте брака.

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