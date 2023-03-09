Нина Кравиц, Eric Prydz и Амели Ленс: фестиваль Exit представил третью волну лайнапа

Крупнейший музыкальный фестиваль Юго-Восточной Европы Exit, который пройдет с 6 по 9 июля 2023 года в сербском городе Нови-Сад, обновил лайнап. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
На крупнейшей электронной сцене Dance Arena выступит шведский диджей и продюсер Eric Prydz, техно-дивы Нина Кравиц и Амели Ленс. К ним присоединятся Indira Paganotto, Keinemusik, Michael Bibi, CamelPhat, Mind Against, Agents Of Time, Layla Benitez, Gioli & Assia, Avalon Emerson, Ben UFO, Patrick Mason, Carlita, Shimza, Désirée, Partiboi и другие музыканты.
Ранее Exit анонсировал выступления The Prodigy, Skrillex, Dimitri Vegas & Like Mike, Wu-Tang Clan, Chase & Status, Sofi Tukker, Viagra Boys, Burak Yeter, Alesso, Claptone, Charlie Te, Hot Since 82 и Vintage Culture. Посмотреть тех, кто попал во вторую волну лайнапа, можно тут. Полный список участников — на сайте фестиваля.
Билеты на все дни фестиваля уже в продаже. Стоимость стандартного билета начинается от 87 евро, а категории VIP — от 300. Дневные билеты поступят в продажу 15 марта.
Организаторы мероприятия подчеркивают, что россиянам не нужна виза для посещения Сербии. Добраться до Белграда можно прямыми рейсами из Москвы, Петербурга, Сочи и Казани.