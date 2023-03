Нина Кравиц, Eric Prydz и Амели Ленс: фестиваль Exit представил третью волну лайнапа

Ранее Exit анонсировал выступления The Prodigy, Skrillex, Dimitri Vegas & Like Mike, Wu-Tang Clan, Chase & Status, Sofi Tukker, Viagra Boys, Burak Yeter, Alesso, Claptone, Charlie Te, Hot Since 82 и Vintage Culture. Посмотреть тех, кто попал во вторую волну лайнапа, можно тут. Полный список участников — на сайте фестиваля.