Wu-Tang Clan, Dimitri Vegas & Like Mike и Chase & Status: Exit объявил вторую волну лайнапа

Крупнейший музыкальный фестиваль Юго-Восточной Европы Exit, который пройдет с 6 по 9 июля 2023 года в сербском городе Нови-Сад, объявил вторую волну лайнапа. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В список новых участников вошли более 50 артистов разных жанров, среди которых американская хип-хоп-группа Wu-Tang Clan, бельгийский DJ-дуэт Dimitri Vegas & Like Mike, британский драм-н-бейс-дуэт Chase & Status и многие другие.
Кроме них, на фестивале выступят нью-йоркский электронный дуэт Sofi Tukker, диджеи Alesso, Claptone, Charlie Tee и Burak Yeter.
Ранее Exit анонсировал выступления The Prodigy, Skrillex, Viagra Boys, CamelPhat, Hot Since 82, Vintage Culture и других музыкантов.
Билеты на фестиваль уже поступили в продажу. Стоимость абонемента на все дни начинается от 109 евро (около 7000 рублей). Кемпинг обойдется в 35 евро (около 2300 рублей).
Организаторы мероприятия подчеркивают, что россиянам не нужна виза для посещения Сербии. Добраться до Белграда можно прямыми рейсами из Москвы, Петербурга, Сочи и Казани.