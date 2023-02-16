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Wu-Tang Clan, Dimitri Vegas & Like Mike и Chase & Status: Exit объявил вторую волну лайнапа

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:09

Крупнейший музыкальный фестиваль Юго-Восточной Европы Exit, который пройдет с 6 по 9 июля 2023 года в сербском городе Нови-Сад, объявил вторую волну лайнапа. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В список новых участников вошли более 50 артистов разных жанров, среди которых американская хип-хоп-группа Wu-Tang Clan, бельгийский DJ-дуэт Dimitri Vegas & Like Mike, британский драм-н-бейс-дуэт Chase & Status и многие другие.

Кроме них, на фестивале выступят нью-йоркский электронный дуэт Sofi Tukker, диджеи Alesso, Claptone, Charlie Tee и Burak Yeter.

Ранее Exit анонсировал выступления The Prodigy, Skrillex, Viagra Boys, CamelPhat, Hot Since 82, Vintage Culture и других музыкантов.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу. Стоимость абонемента на все дни начинается от 109 евро (около 7000 рублей). Кемпинг обойдется в 35 евро (около 2300 рублей).

Организаторы мероприятия подчеркивают, что россиянам не нужна виза для посещения Сербии. Добраться до Белграда можно прямыми рейсами из Москвы, Петербурга, Сочи и Казани.

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