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Политолога Воронина, фигурировавшего в деле Сафронова, приговорили к 13 годам

Семён Гудошников
Сегодня в 16:35

Мосгорсуд приговорил к 13 годам и трем месяцам колонии политолога Демури Воронина, фигурировавшего в деле журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Воронина признали виновным по статье 275 УК — «Государственная измена». Она предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как уточнили в пресс-службе суда, приговор политологу был вынесен 17 февраля 2023 года. Наказание фигурант будет отбывать в колонии строгого режима.

В феврале 2021 года Воронин был задержан и арестован по делу о госизмене. Источник «Интерфакса» сообщал, что политолог мог передать сведения, составляющие государственную тайну, в одну из стран НАТО.

В ноябре того же года адвокат Сафронова Иван Павлов уточнил: «По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии».

«По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов», — добавил он.

Самому Ивану Сафронову приговор вынесли в сентябре 2022-го. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Журналист вину не признал.

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Иван СафроновИван Павлов
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