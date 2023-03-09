Политолога Воронина, фигурировавшего в деле Сафронова, приговорили к 13 годам

Мосгорсуд приговорил к 13 годам и трем месяцам колонии политолога Демури Воронина, фигурировавшего в деле журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщает «Интерфакс».
Воронина признали виновным по статье 275 УК — «Государственная измена». Она предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
Как уточнили в пресс-службе суда, приговор политологу был вынесен 17 февраля 2023 года. Наказание фигурант будет отбывать в колонии строгого режима.
В ноябре того же года адвокат Сафронова Иван Павлов уточнил: «По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии».
«По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере 248 долларов», — добавил он.
Самому Ивану Сафронову приговор вынесли в сентябре 2022-го. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Журналист вину не признал.