Политолога Воронина, фигурировавшего в деле Сафронова, приговорили к 13 годам

В ноябре того же года адвокат Сафронова Иван Павлов уточнил: «По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии».