Во Франции обнаружена картина фламандского живописца XVII века Питера Брейгеля Младшего, пишет The Guardian.
Заглавие полотна — «Деревенский адвокат», его версии известны как «Кабинет деревенского адвоката», «Уплата десятины» и «Крестьяне у сборщика налогов» — этот сюжет с толпящимися деревенскими жителями Брейгель Младший воспроизводил порядка девяноста раз. Одна из версий висит в Лувре.
Написан холст в 1615–1617 годах. С 1900 года им владело французское семейство, пожелавшее остаться анонимным. Происхождение картины, как сообщает газета, к данному моменту моменту установить не удалось.
Семья сомневалась в оригинальности полотна — в беседах его называли «Брейгелем», но, как пишет газета, по-настоящему никто не верил, что это аутентичная работа нидерландца.
«Они думали, это копия. Просто часть убранства, которая не очень ценна», — так описал отношение семьи к полотну Мало де Люссак, представитель аукционного дома Daguerre Val de Loire. Он занимался атрибуцией и оценкой произведения.
Согласно сообщению The Guardian, картина висела за дверью в доме семейства на севере Франции. Сам же де Люссак рассказал, что не поверил своим глазам, когда прибыл на осмотр работы.
«Это одна из тех уникальных находок, что случаются раз за карьеру. Картина необычна как размером [112 на 184 сантиметра], так и состоянием — оно исключительно хорошее», — заявил он. Оценочная стоимость полотна — 800 тыс. евро (порядка 64 млн рублей по текущему курсу).
«Мы отправили холст в Германию — проверка подтвердила, что это Брейгель. Тогда они [члены семьи] поняли, насколько картина важна, и попросили сфотографировать их на ее фоне. Это было и забавно, и трогательно», — рассказал де Люссак.
Теперь полотно будет продано на парижском аукционе Drouot вместе с сертификатом подлинности.
Брейгель Младший (известный как Адский) — сын Брейгеля Старшего (он же — Мужицкий), родоначальника династии. Согласно прозвищу, он создал множество изображений ада, но работал также с другими библейскими сюжетами и — как и отец — со сценами деревенского быта.
«Деревенский адвокат» — одна из таких работ. Существуют десятки подобных, для которых авторство Брейгеля, его потомков или последователей не подтверждено.
Всего на счету Брейгеля Младшего порядка тысячи картин, среди которых есть и копии отцовских полотен. Подробнее об этой художественной династии (а также о четырех других) «Афиша Daily» рассказывала здесь.