На выставке «Фамильные ценности» в Музее АЗ показывают работы семи художников династии Инфанте — от классика российского ленд-арта до его внуков. Рассказываем, у каких еще художников талант передавался по наследству.

Брейгели Картину Брейгеля узнать легко. Но вот вопрос: какого именно Брейгеля? Эту фамилию носила целая династия фламандских живописцев эпохи Возрождения, творивших на протяжении 150 лет. Различить их можно по смешным прозвищам, созвучным их работам.

Питер Брейгель-ст. Притча о слепых. Музей Каподимонте, Неаполь 1 из 4 Питер Брейгель-мл. Зимний пейзаж с ловушкой для птиц. Музей истории искусств, Вена 2 из 4 Ян Брейгель-ст. Поклонение волхвов. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 3 из 4 Ян Брейгель-мл. Аллегория воды и земли. Частная коллекция 4 из 4

Родоначальником династии был Питер Брейгель-старший, которого называли Мужицким, потому что на своих картинах он изображал в основном природу, деревню и ее жителей — мужиков. Конечно, там были и отсылки к Библии, но «низкого» в его работах намного больше. У Питера Брейгеля-старшего и его жены Марии родилось двое сыновей: Питер Брейгель-младший и Ян Брейгель-старший. Оба пошли по стопам отца. Питер Брейгель-младший создал почти 1000 картин, среди которых есть и копии работ папы. Он получил прозвище Адский: слишком уж много на его полотнах было сцен Страшного суда и адских мучений грешников. А Ян Брейгель-старший дружил с Рубенсом и изображал волшебные лесные и горные ландшафты с библейскими фигурами. Его прозвали Бархатным за точную технику рисования. А еще он был одним из первых художников, кто стал работать в жанре натюрморта. Он писал, например, экзотические цветы из оранжереи эрцгерцога Альбрехта VII, так как работал при его дворе. У Яна Брейгеля-старшего (который младший) был сын Ян Брейгель-младший. Он продолжил дело отца и писал пейзажи, натюрморты и другие работы со множеством мелких деталей. Руис и Пикассо

Дон Хосе Руис Бласко был не очень успешным художником-анималистом и куратором местного музея в Малаге на юге Испании, а еще преподавал в школе изобразительных искусств. Его первенца назвали Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис-и-Пикассо: по испанскому обычаю имя состояло из имен почитаемых святых и родственников семейства. Пикассо — это фамилия матери, которую Пабло и взял как основную: отцовская казалась ему слишком обычной.

Хосе Руис Бласко. Голуби 1 из 2 Пабло Пикассо. Авиньонские девицы. Музей современного искусства, Нью-Йорк 2 из 2

Дон Хосе сразу разглядел у сына способности к рисованию и научил его азам живописи. Семья Пикассо переезжала из одного испанского города в другой: отец получал там профессорские должности в художественных заведениях, и сын поступал туда же на учебу. Свои первые работы, «Знание и милосердие» и «Первое причастие», Пикассо написал под руководством дона Хосе — картины получили признание на художественных выставках Барселоны и Малаги. Интересно, что главный герой на обеих — отец. Именно отец арендовал для сына его первую мастерскую-студию, возил его в мадридский музей Прадо изучать живопись Веласкеса и Эль Греко, помог ему поступить в Королевскую академию искусств в Мадриде — лучшее художественное учебное заведение Испании. Ходит легенда, что под впечатлением от первых работ своего талантливого ребенка дон Хосе отдал ему свою палитру и отказался писать сам. А Пикассо якобы всю жизнь потом испытывал вину, что художественно затмил отца. Но когда Пикассо стал авангардным художником (придумал все эти картины с «кубиками»), его отношения с отцом, любителем классической традиции в живописи, стали портиться. Но влияние отца не прекратилось даже после его смерти в 1913 году. Именно он передал Пабло страсть не только к живописи, но и к голубям, с которыми маленький Пикассо часто играл в отцовской голубятне. Много лет спустя белая голубка с веточкой оливы появилась на знаменитом плакате ко Всемирному конгрессу сторонников мира 1949 года.

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Брюлловы Карл Брюллов родился и рос в очень творческой семье. Его прадед был лепщиком на фарфоровом заводе, дед и отец — скульпторами, все братья учились в Петербургской академии художеств. А папа, Павел Брюллов (урожденный француз Пауль Брюлло), с ранних лет обучал сына живописи и часто — строгими методами. Например, Карла могли не пустить обедать, пока он не напишет нужное количество животных и человеческих фигур. Уже потом он вспоминал, что умение «опрятно рисовать» у него появилось благодаря детским упражнениям.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 1 из 2 Александр Брюллов. Автопортрет. Русский музей, Санкт-Петербург 2 из 2

В 1818 году в Петербурге началось строительство Исаакиевского собора, и к этому оказалась причастна почти вся семья Брюлловых. Даже юный Карл помогал отцу в его работе, вылепив для одной из моделей Исаакиевского собора фигуры двенадцати апостолов из красного воска. А когда он стал самостоятельным художником, папа продолжал давать ему советы, рекомендовать книги по искусству и даже делал рамы для картин сына. Брюллов написал больше 200 портретов, расписал купол Исаакиевского собора, получил лавровый венок и бриллиантовый перстень из рук императора Николая I. А за «Последний день Помпеи» современники прозвали его «первой кистью государства». Во многом такой талант художника проявился именно благодаря родным. Дюшаны Автор знаменитого «Фонтана», перевернутого писсуара — еще одно «яблочко от яблони». Его дед по материнской линии был художником и гравером, мама — художницей-любительницей, она писала в основном сельские пейзажи. Братья и сестра Марселя получили академическое образование и тоже стали художниками. Так что в их доме много рисовали, а еще — читали, вместе сочиняли музыку и по вечерам играли в шахматы, которые всю жизнь занимали и Дюшана. Он часто сравнивал искусство с партией, а художников с игроками и говорил: «Не все художники играют в шахматы, но все шахматисты — художники».

Марсель Дюшан. Фонтан. Фотография оригинала работы Дюшана, сделанная Альфредом Стиглицем 1 из 4 Жак Вийон. Сюзанна 2 из 4 Раймон Дюшан-Вийон. Лошадь. Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк 3 из 4 Сюзанна Дюшан. Сломанное и восстановленное умножение. ARS, Нью-Йорк/ADAGP, Париж 4 из 4

Уже в лицее преподаватели заметили талант юноши и хотели, чтобы он развивался в живописи как реалист. Летние каникулы Дюшан проводил с братом-художником Жаком Вийоном и действительно экспериментировал с классическими изобразительными техниками, писал акварелью и маслом. Затем Марсель поступил в частную академию художеств в Париже, где прославился как мастер шаржей и карикатур с непристойными надписями и каламбурами. А потом попал под влияние современных авангардных течений — увлекся модернизмом, кубизмом, сюрреализмом, дадаизмом, переехал в США и, наконец, стал делать инсталляции из обычных вещей вроде колеса, деревяшки или писсуара. Инфанте Семья русских авангардистов с испанской фамилией Инфанте (их работы этим летом можно увидеть в Музее АЗ) — еще один пример того, как талант передается из поколения в поколение.

Франциско Инфанте. Артефакты из серии «Добавления». Коллекция семьи Инфанте 1 из 4 Дарья Коновалова-Инфанте и Платон Инфанте. Инсталляция «Танец» © Музей АЗ 2 из 4 Северин Инфанте. Из серии «Замки-погоды» © Музей АЗ 3 из 4 Серафим Инфанте. Семья Инфанте. Коллекция семьи Инфанте 4 из 4