Глава Минобрнауки Фальков: года обучения в магистратуре достаточно для получения знаний

Срок обучения в магистратуре, достаточный для получения углубленных профессиональных знаний, в новой системе образования может составить один год, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. У выпускников специалитета появится возможность бесплатно учиться в магистратуре, добавил он.
«Больше 600 тыс. выпускников, которые уже имеют образования на уровне специалитета и хотят дальше строить карьеру, получать дополнительные знания, смогут бесплатно в магистратуре, ординатуре либо ассистентуре получить», — рассказал Фальков.
«Это [магистратура] не продолжение основного высшего образования, магистратура — это углубленные специализированные знания. И образование должно строиться на других технологиях», — считает министр. По его словам, магистратура должна быть именно в тех, у которых есть для этого возможности — кадровые, организационные, финансовые и инфраструктурные.
21 февраля Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил вернуться к «базовой для нашей страны системе образования» со сроком обучения от 4 до 6 лет и расширить «Профессионалитет».
По словам президента, при новой системе студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре, если его специализация требует узконаправленных знаний.
В Минобрнауки подчеркнули, что студентам, которые сейчас учатся, дадут возможность завершить обучение по существующей сейчас образовательной системе. Права граждан, которые уже имеют дипломы о высшем образовании, будут сохранены, добавили в министерстве.