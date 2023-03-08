Глава Минобрнауки Фальков: года обучения в магистратуре достаточно для получения знаний

«Это [магистратура] не продолжение основного высшего образования, магистратура — это углубленные специализированные знания. И образование должно строиться на других технологиях», — считает министр. По его словам, магистратура должна быть именно в тех, у которых есть для этого возможности — кадровые, организационные, финансовые и инфраструктурные.