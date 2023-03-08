Смотрим новый трейлер комедии про художника-телеведущего Карла, сыгранного Оуэном Уилсоном

Режиссер МакАдамс начинал свою карьеру в рекламе. Перейдя к короткометражным фильмам, он был номинирован на премию «Эмми» за создание сериала «Честность». Он также участвовал в работе над шоу «Тош.0» и снял документалку «Triviatown». Сценарий для «Красок» он написал более десяти лет назад.