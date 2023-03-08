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Смотрим новый трейлер комедии про художника-телеведущего Карла, сыгранного Оуэном Уилсоном

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:02

В сети появился еще один трейлер комедии «Краски» с Оуэном Уилсоном в главной роли. Премьера в кинотеатрах запланирована на 7 апреля.

Сценаристом и постановщиком комедии стал лауреат «Эмми» Брит МакАдамс, для которого «Краски» станут полнометражным режиссерским дебютом. Он экранизировал историю о двух соперниках, соревнующихся за звание лучшего Боба Росса на телевидении. По задумке главный герой Карл Нарглу должен понять, что в жизни есть нечто большее, чем телевизионные рейтинги.

Согласно сюжету, на карьерном горизонте Карла появляется молодая артистка Амброзия (Кьяра Рене) и угрожает занять место главного героя на общественном телевидении в Вермонте. Поведение Карла становится агрессивным и полным ярости — художнику предстоит справиться со своим гневом и выяснить, почему к Амброзии люди тянутся больше, чем к нему.

Режиссер МакАдамс начинал свою карьеру в рекламе. Перейдя к короткометражным фильмам, он был номинирован на премию «Эмми» за создание сериала «Честность». Он также участвовал в работе над шоу «Тош.0» и снял документалку «Triviatown». Сценарий для «Красок» он написал более десяти лет назад.

Посмотреть первый трейлер «Красок» можно тут.

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Оуэн УилсонБоб Росс
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