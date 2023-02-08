В сети появился трейлер комедии «Краски» с Оуэном Уилсоном

На ютуб-канале IFC Films опубликовали первый официальный трейлер комедии «Краски» («Paint»), главную роль в которой исполнил Оуэн Уилсон («Академия Рашмор», «Ночь в музее»).
Актер сыграл художника-телеведущего по имени Карл из Вермонта, который привлекает аудиторию своим умиротворяющим голосом и фирменной химической завивкой. Харизматичный герой купается в любви поклонников, но вскоре у него появляется конкурент — молодая артистка Амброзия.
В образе Амброзии в фильме появилась Сиара Рене («Легенды завтрашнего дня»). Ее талант и харизма угрожают лишить Карла всего, что ему дорого. Это, как показывает трейлер, оказывается тем, что может вывести поражающего спокойствием главного героя из равновесия.
Сценаристом и режиссером комедии стал лауреат «Эмии» Брит МакАдамс. Для него «Краски» станут полонометражным режиссерским дебютом. До этого кинематографист работал над короткими метрами, а также сериалами («Тош.О», «Честность»).
Фильм выйдет на экраны 7 апреля. В нем появятся, помимо Уилсона и Рене, Микаэла Уоткинс, Венди МакЛендон-Кови, Люсия Струс, Стивен Рут и Люси Фрейер. Продюсерами картины выступают Сэм Мэйдью, Питер Брант, Ричард Боснер и Джоэл Дэвид Мур.