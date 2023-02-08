В сети появился трейлер комедии «Краски» с Оуэном Уилсоном

В образе Амброзии в фильме появилась Сиара Рене («Легенды завтрашнего дня»). Ее талант и харизма угрожают лишить Карла всего, что ему дорого. Это, как показывает трейлер, оказывается тем, что может вывести поражающего спокойствием главного героя из равновесия.