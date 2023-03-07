РАН, МГУ и СПбГУ определят, какие иностранные слова можно употреблять на госуровне

Российская академия наук (РАН), Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) разработают словари и справочники, описывающие нормы современного русского языка. Так решил Cовет при президенте России по русскому языку, сообщил советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.
По его словам, заседание Совета продолжалось почти четыре часа. «Накопилось очень много у коллег вопросов и предложений. Их действительно довольно трудно обобщить, потому что в самых разных аспектах этого вопроса, связанного с русским языком, они были», — цитирует слова Толстого ТАСС.
Словари и справочники разработают в рамках реализации новой версии закона о государственном языке, который 28 февраля подписал Путин. Поправки запрещают использовать на государственном уровне мат и иностранные слова, кроме тех, у которых нет аналогов в русском.
Иностранные слова теперь запрещены при общении органов власти (федеральных и местных) между собой и с гражданами, в государственных и муниципальных информационных системах, в образовании, в описании товаров, работ и услуг. По словам авторов документа, инициатива «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».