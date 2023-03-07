РАН, МГУ и СПбГУ определят, какие иностранные слова можно употреблять на госуровне

По его словам, заседание Совета продолжалось почти четыре часа. «Накопилось очень много у коллег вопросов и предложений. Их действительно довольно трудно обобщить, потому что в самых разных аспектах этого вопроса, связанного с русским языком, они были», — цитирует слова Толстого ТАСС.